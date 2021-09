Monaška princesa Charlene za vedno zbežala v Afriko?

»Ali je princesi Charlene končno uspelo pobegniti od princa Alberta?« so se minuli teden spraševali mediji, potem ko se monaška princesa ni pojavila na deseti obletnici njune poroke. Charlene je od svojega 63-letnega moža mlajša 20 let, v Monaku pa ni bila že od marca, ko je odpotovala v Južnoafriško republiko. Mediji njen odhod pripisujejo razkritju, da naj bi Albert poleg dveh drugih zunajzakonskih otrok imel še enega otroka. Dobil naj bi ga ob začetku svoje zveze s Charlene, dva otroka pa ima z njo, in sicer dvojčka princeso Gabrielo in princa Jacquesa, ki sta danes stara šest let. Kot poroča Telegraph, se Charlene nima namena vrniti v Monako in naj bi že iskala dom v Johannesburgu, kamor naj bi poskušala pobegniti že trikrat, enkrat pa naj bi se zatekla na veleposlaništvo Južnoafriške republike v Parizu.