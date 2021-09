Sharon Stone ima sicer še starejšega brata Michaela in sestro Kelly, ki je imela minulo leto hude zdravstvene težave. Zaradi okužbe s covidom je namreč pristala v bolnišnici, v popolni izolaciji pa je bila, ker ima tudi lupus. Kot je takrat dejala Sharon Stone, je sestra upoštevala vse protikoronske ukrepe, do lekarne pa je morala iti, ker so jo tam čakala zdravila, ki jih prejema zaradi lupusa. Lupus je sicer kronična avtoimunska bolezen veznega tkiva, ki lahko traja vse življenje, saj zdravniki še vedno ne vedo, kaj jo povzroča. V Sloveniji se o njej ne govori veliko, je pa pogosto omenjena v seriji Zdravnikova vest (Dr. House) s Hughom Lauriejem, in to predvsem takrat, ko glavni junaki v seriji ne vedo, kaj je narobe s pacientom.

Pripravila Tina Bernik