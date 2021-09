Begunec želi v bundestag

V začetku leta je sirski begunec Tareq Alaows, ki je pribežal v Nemčijo, napovedal svojo kandidaturo za poslanca naslednjega bundestaga. Nekaj mesecev pozneje je zaradi groženj s smrtjo, ki jih je prejemal preko spletnih družbenih omrežij, svojo kandidaturo umaknil. Begunska skupnost v Nemčiji je tako ostala brez svojega kandidata za poslanca. A ne za dolgo. Dva dni je Shoan Vaisi po Alaowsovem odstopu namreč premišljeval, ali bi stopil po njegovih stopinjah in se podal v tekmo za poslansko mesto. Enaintridesetletni Kurd, ki je pred desetimi leti pobegnil iz Irana in v Nemčiji našel novo domovino, se je slednjič odločil, da se za levo stranko Die Linke poda v volilno kampanjo. Nekdanji iranski rokoborec je v svoji prejšnji domovini organiziral kurdske aktivnosti in se zavzemal za pravice žensk. Leta 2011 se je odločil zbežati, potem ko so številni njegovi prijatelji pristali za zapahi in je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bi oblasti aretirale tudi njega. S svojo kandidaturo se želi zoperstaviti sovraštvu proti beguncem, zavzemati pa se namerava predvsem za bolj humano migracijsko politiko in večje pravice ter možnosti izobraževanja neprivilegiranih otrok, ki imajo pogosto migracijsko ozadje. Ko se je v Nemčiji po odobrenem azilu naučil jezika, je dokončal študij in se zaposlil kot socialni delavec, ki beguncem pomaga pri njihovi integraciji. Tudi sam je bil po objavi kandidature na spletnih omrežjih deležen mnogih žaljivk, a se zdaj zanje ne zmeni več. Podporo mu izrekajo drugi begunci, ki si želijo svojega zastopnika v nemškem parlamentu, njegovo kandidaturo pa so pozdravili tudi v krščanskodemokratski zvezi CDU/CSU in pri liberalni FDP. Če ne bo izvoljen za poslanca, bo kot socialni delavec neprivilegiranim družinam še naprej poskušal pomagati na poti iz družbenega brezna.