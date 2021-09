Trepetajoči starši ugrabljenih otrok

Ne zgolj islamistična skupina Boko Haram, tudi navadni kriminalci so v zadnjih letih »odkrili« vse bolj dobičkonosen posel – ugrabljanje otrok in žensk. Že tako nepremožne prebivalce – 100 milijonov Nigerijcev živi pod mejo revščine – s svojimi zahtevami za odkupnine, ki jih ti seveda plačujejo, potiskajo še bolj na družbeno obrobje. Ugrabljanje otrok je v Nigeriji postalo eno izmed najbolj privlačnih kriminalnih dejanj. Z množično ugrabitvijo deklic iz vasi Chibok je Boko Haram pred leti zaslužil tri milijone dolarjev. Različne kriminalne združbe so nato sledile njihovemu zgledu in od konca leta 2020 ugrabile okoli 1000 otrok in učiteljev. Okoli 700 so jih doslej izpustili, potem ko so v osrednjem in severnozahodnem delu Nigerije, kamor so jih zvlekli v gozdove, prejeli zahtevane odkupnine. Te so pogosto plačevali kar guvernerji provinc, dokler jih ni predsednik Buhari prosil, da to prakso prekinejo, ker s tem kriminalni dejavnosti zgolj dajejo še večji zagon. Po predsednikovem pozivu je breme odkupnin večinoma padlo na starše ugrabljenih otrok. Nigerijske oblasti ocenjujejo, da so posamezniki ugrabiteljem zgolj v prvih šestih mesecih letošnjega leta plačali že dobre štiri milijone evrov odkupnin. Eden izmed staršev, ki trepetajo za usodo svojih otrok, je 40-letni serviser Abubakar Adam, ki so mu ugrabili sedem otrok. Da bi jih rešil iz ujetništva, je prodal svoj avto in kos zemlje. Skupaj z vsemi prihranki, ki jih je imel, je tako po kurirjih v gozd poslal okoli 6200 evrov. Zaman je čakal, da bi jih spet lahko objel. Vse, kar je po treh mesecih dobil, je bila zgolj zahteva ugrabiteljev po še več denarja in šestih motornih kolesih. Toda Adam nima več od nikoder vzeti. »Vse, kar mi je še ostalo, je moje življenje,« pravi skrušeni oče. Za zdaj nič ne kaže, da se bo ta industrija ugrabljanja končala. Čeprav poskušajo nigerijske oblasti tudi z vojsko uničiti kriminalne združbe, jim to za zdaj ne uspeva. Ker ugrabitve večinoma ostajajo nekaznovane, v državi pa vlada velika brezposelnost, novih ugrabiteljev ne manjka.