Blejska (sveta) aliansa

Ljubljanski kongres Svete alianse leta 1821 je nad upornike v Neapeljskem kraljestvu in Piemontu poslal vojsko. Taktični cilj je bil z zatrtjem uporov dosežen in absolutistična oblast vladarjev ohranjena. Strateško gledano pa so bile ideje alianse politično zgrešene, ker niso upoštevale realne podobe takratne Evrope, predvsem zametkov prebujanja narodov.