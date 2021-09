Lionel Messi PSG

Argentinski nogometni umetnik pri svojih 34 letih ni najdražji nogometaš na svetu – njegova vrednost po Transfermarktu je kakšnih 80 milijonov evrov. Tudi njegov prestop ni prinesel večjih denarnih transakcij, saj mu je pogodba z Barcelono, s katero je dosegel vse, kar lahko nogometaš doseže, potekla. Pravzaprav ima zdaj zaradi tega Barcelona težave, saj je izgubila velik del svoje, že tako z dolgovi obremenjene vrednosti. Pridobil je njegov novi klub, pariški PSG, kjer bo zaslužil 41 milijonov na leto, in njegovi arabski lastniki, ki so tudi letos, potem ko jim še nikoli ni zares uspelo v Evropi, svoje moštvo še bolj učvrstili. Še nekaj podatkov o Messiju: rodil se je leta 1987 v Rosariu, a je za Barcelono zaigral že leta 2000. Za člansko moštvo je nastopal od leta 2004. Odigral je 520 tekem in dosegel kar 474 golov. Le nekaj manj uspešen je bil z reprezentanco Argentine – ob 151 nastopih je dosegel 76 golov. Messi je osvojil deset naslovov španskega prvaka, sedemkrat španski pokal in štirikrat ligo prvakov. Z Argentino je manj uspešen in nima niti enega naslova svetovnega prvaka.

Cristiano Ronaldo Manchester United

Tudi Ronaldove številke so z leti postale veliko nižje. Šestintridesetletni nogometaš, ki naj bi bil zasebno težak vsaj milijardo evrov, bo zaslužil kar 510.000 funtov na teden, torinski Juventus pa je zanj dobil zgolj 15 milijonov evrov. Kupil ga je Manchester United, kjer je Portugalec že igral v letih od 2003 do 2009. Globalni zvezdnik je sicer vrhunec kariere doživel pri Real Madridu (292 tekem in 311 golov). Ronaldo je bil med drugim trikrat prvak Anglije, dvakrat prvak Španije in Italije, petkrat klubski prvak Evrope, z reprezentanco pa leta 2016 prvi na kontinentu.

Gianluigi Donnarumma PSG

Eden najbolj zanimivih vratarskih prestopov se je zgodil na relaciji Milano–Pariz. Arabski lastniki PSG-ja, ki se že nekaj let neuspešno borijo za naslov evropskega prvaka, so očitno ugotovili, da imajo težave z vratarjem. Donnarumma je bil brez pogodbe, odločnost Parižanov pa je očitna, saj naj bi samo vratarjevemu menedžerju odkartali 18 milijonov evrov. In kako bo katarski milijarder Nasser Al-Khelaifi nagradil enega najboljših vratarjev na svetu? Vsak mesec do junija leta 2026 bo dobil milijon evrov, kak evropski naslov bi lahko njegovo finančno stanje še izboljšal.

Jack Grealish Manchester City

Podobno kot v Parizu razmišljajo v Cityju, kjer so letos lastniki (Abu Dhabi United Group) poskrbeli za najdražji nogometni prestop. Iz Birminghama so iz Aston Ville pripeljali 25-letnega vezista. Angleški reprezentant, ki bo nosil številko 10, jih je stal 100 milijonov funtov, kar je mimogrede nov britanski rekord. Grealish, sicer bivši mladi reprezentant Irske, ki si ga je predsednik Cityja Khaldoon Al Mubarak tako zelo želel, bo zaslužil 200.000 funtov na teden – če prevedemo, je to okoli 12 milijonov evrov na leto.

Romelu Lukaku Chelsea

Robustni 28-letni napadalec belgijske reprezentance je simbol dogajanj v sodobnem evropskem nogometu. Obubožani milanski Inter se je moral odpovedati svojemu najboljšemu strelcu (72 tekem, 47 golov), ker ga enostavno ni mogel več plačevati. Pa še solidno so zaslužili. Z računov Romana Abramoviča je v Milano prispelo 115 milijonov evrov. Romelu Lukaku je bil pred desetletjem že član londonskih modrih, a je odigral zgolj nekaj tekem. Belgijec bo pri aktualnih evropskih klubskih prvakih na leto zaslužil konkretnih 20 milijonov evrov.

Dayot Upamecano Bayern

Nogometna pot, ki postaja že ustaljen posel. Red Bull iz Salzburga opazi na trgu nogometaša, ga ogreje v povprečni avstrijski ligi in potem preda svojemu bogatejšemu bratu v Leipzig. V Leipzigu se fant še okrepi, pridobi dodatno tehnično in taktično znanje, potem pa postane zrel za enega od največjih desetih, dvajsetih klubov na svetu. V primeru Upamecana je to Bayern, ki je Leipzigu za 22-letnega francoskega nogometaša nakazal 42,5 milijona evrov. Centralni branilec bo zaslužil okoli 10 milijonov evrov na leto.

Raphael Varane Manchester United

Real Madrid je konec prejšnje sezone prodal enega svojih najboljših nogometašev, 28-letnega francoskega branilca Varana. Z računa Manchester Uniteda, ki ga kontrolira ena najbogatejših družin na svetu – družina Glazer, so v Madrid nakazali 40 milijonov evrov. Varana so dobili razmeroma poceni, njegova vrednost na trgu je morda celo 70 milijonov. United in Glazerji imajo denar, ki ga Špancem zmanjkuje, zato so Varanu lahko ponudili 20 milijonov evrov na leto.

Achraf Hakimi PSG

Iz Interja je odšel tudi mlad maroški nogometaš, 22-letni Hakimi, igralec na levem krilu, ki bi v nekdanjih normalnih razmerah verjetno prej potoval v smeri Madrida. Letos pa ne. Arabski lastniki pariškega velikana so revnemu Interju ponudili 60 milijonov evrov, kar je 20 milijonov več, kot je za igralca lani odštel Inter. Volk sit in koza cela. Treba je še povedati, da je Maročan za Inter odigral 37 tekem (dosegel je sedem golov) in da ga v Parizu plačujejo osem milijonov evrov na leto, pa še nekaj bodo dodali, če bo fant uspešen.

Jadon Sancho Manchester United

Bogati ameriški lastniki enega najbolj legendarnih klubov na svetu se letos ne šalijo. Ob Ronaldu, ki je bil sicer poceni, in Varanu so si privoščili tudi tretji največji nakup tega prestopnega roka. Iz dortmundske Borussie so na Otok vrnili za mnoge najboljšega mladega igralca na svetu Jadona Malika Sancha. Dodali so 85 milijonov, kar je bilo še poceni, saj je bil 21-letni angleški krilni igralec na trgu vreden okoli 100 milijonov evrov. Njegova plača bo 22 milijonov evrov na leto, kar je manj, kot dobita Ronaldo in vratar De Gea.

Ben White Arsenal

Londonski topničarji (v lasti ameriškega milijarderja Stana Kroenkeja) so za nakupe letos zapravili največ v Evropi, a se jim posli za zdaj še ne obrestujejo. Niti enkrat še niso zmagali, nazadnje so v tretjem krogu premier lige izgubili z Manchester Cityjem s kar 5 : 0. Najdražji igralec, ki so si ga privoščili, je 23-letni centralni branilec Ben White v lasti Brighton & Hove Albiona, a je nastopal za Leeds United. Arsenal je za občasnega angleškega reprezentanta plačal 58 milijonov evrov. White naj bi zaslužil sedem milijonov evrov na leto.