Država na vrhu

Dolgo se nisva videla z Johnom, kolegom novinarjem Irish Timesa. Nekoč, ko smo še sanjali o članstvu v družini zahodnoevropskih držav, kot otroci iz sirotišnice, ki upajo, da jih bo posvojila kakšna bogata družina, in so nam obljubljali Švico na sončni strani Alp, mi je bil John vodič po irskem članstvu v EU. Trideset let pozneje sem z veseljem sprejel nalogo, da mu, navdušencu nad dosežki slovenske vlade v zadnjem letu, pokažem, kje in kako živi in deluje ta vlada, ki je trenutna vizionarska in hkrati preudarna poveljnica EU.