Damir Skomina: Nikoli nisem želel postati sodnik. To je bil izhod v sili.

Leta 2008 je bil Damir Skomina prvi Slovenec, ki je sodil v ligi prvakov in na olimpijskih igrah, štiri leta pozneje je bil prvi naš sodnik, ki je sodil na evropskem nogometnem prvenstvu in na tekmi evropskega superpokala. Leta 2017 je kot prvi Slovenec sodil na finalu evropske lige med Manchester Unitedom in Ajaxom, leto kasneje je debitiral na svetovnem prvenstvu v nogometu. Vrhunec kariere je bilo sojenje v finalu lige prvakov leta 2019, v katerem sta se pomerila Liverpool in Tottenham. Istega dne, ko je napovedal slovo od sodniške piščalke, je prevzel predsedniški položaj v tretjeligaškem Nogometnem klubu Izola.