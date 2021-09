Je kaj pošte?

Nedolgo tega sem v predelu Ljubljane, ki ga slabo poznam, iskal poštni nabiralnik. Nazadnje sem že pošteno sopihal gor in dol po pločnikih, se kot sneta sekira podil okrog hišnih vogalov, preklinjal in se spominjal časov, ko so bili nabiralniki povsod; na vsaki večji mestni ulici si se samo ozrl na levo in na desno in zanesljivo ugledal rumeni zabojček, pritrjen na kakšen zid. Najbrž bi lahko iz žepa vzel telefon in z nekaj dotiki zaslona našel seznam vseh nabiralnikov v mestu, vendar tega nisem naredil, zdelo se mi je preneumno. Toda pismo sem nazadnje lahko oddal šele v centru mesta; potisnil sem ga v režo nabiralnika, ki stoji ob glavni pošti.