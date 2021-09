Ko Macron porazi Janšo

Včerajšnja Dnevnikova primerjalna analiza precepljenosti v vseh državah Evropske unije in drugih najpomembnejših evropskih državah je za Slovenijo alarmantna ter v popolnem nasprotju s percepcijo uspešne države, ki jo radi gojimo sami o sebi. Po kriteriju polne precepljenosti prebivalstva proti covidu-19 smo se med 33 izmerjenimi državami naše celine znašli na 26. mestu, daleč od za nas vselej referenčnih držav, kot so Francija, Nemčija ali Avstrija, in to za deset ter krepko več odstotnih točk; z nekaj manj kot 44 odstotki celovito cepljenega prebivalstva smo namreč na dnu lestvice, v družbi z državami nekdanjega vzhodnega bloka, kot so Romunija, Bolgarija in Slovaška. Kaj nam ta analiza sporoča oziroma, bolj natančno, kako smo lahko ta zdravstveni, socialni, družbeni in tudi politični projekt desetletja tako drastično zavozili?