Spomini na prvi šolski dan: Zapustil razred skozi okno

Morda niti ni bil prvi, ampak drugi šolski dan, je pa prvi spomin na osnovno šolo. Pot domov je vodila mimo ograje šolskega igrišča, kamor nas med odmorom še niso spustili in kjer je kot igralo in plezalo ležalo posušeno drevo, na najvišji rogovili pa je čemel Roki, partner iz male šole. Pozdravila sva se drugače kot prej. Hladneje in z zadržkom. Bil je tudi že v družbi novega sošolca. Izmenjala sva si informaciji, da je on v A in jaz v C, in zdel se je nekako važen. A težko je bil njegov razred prvak v nogometu. Niso imeli širokega kadra, bi rekla stroka. Naš ga je imel.