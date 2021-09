»To je prva mala športna smrt v mojem življenju,« je 45-letni Damir Skomina dejal ob slovesu od piščalke, zdaj pa je že v novi vlogi kot predsednik nogometnega tretjeligaša iz Izole. Zaradi zdravstvenih težav je moral že pri 15 letih končati igralsko kariero, iz enakega razloga pa zdaj tudi sodniško.

»Verjemite, nikoli v življenju nisem želel postati sodnik. To je bil le izhod v sili,« priznava Koprčan, ki je spregovoril tudi o svoji najtežji in najlažji mednarodni tekmi v karieri. Pojasnil je, kako so sodniki telesno pripravljeni, kako je uspešno krotil nogometaše z velikim egom ter kako je z darili in večerjami za sodnike.

Sodeloval je pri uvedbi tehnologije VAR in bil prvi, ki jo je uporabil na tekmi lige prvakov. »Protokol o uporabi sistema VAR je zelo jasen, z njim se lahko posega le v štiri stvari, pljuvajo pa ga samo laiki,« ocenjuje Primorec, čigar začetek konca sodniške kariere se je zgodil novembra lani na tekmi lige prvakov Brugge – Borussia Dortmund, ko je moral zaradi poškodbe kolena prvič v življenju predčasno zapustiti igrišče.

Zaradi tega je ostal tudi brez sojenja na letošnjem Euru (moj cilj je bil stadion Wembley, ki je gostil zadnje tri tekme prvenstva, pravi), kmalu pa ga čakata še ena operacija kolena in devetmesečna rehabilitacija.

Več v jutrišnjem Objektivu. dek