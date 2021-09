Konec poletja

Poletje je za nami in na borzah je bilo poletje, podobno kot že preostali del leta, v znamenju rasti, o korekciji ni bilo ne duha ne sluha. Ameriški indeks S & P 500 je od začetka leta pridobil več kot 20 odstotkov in ima za seboj sedem pozitivnih mesecev zapored. Ob tem v celotnem letošnjem letu ni doživel popravka, ki bi dosegel pet odstotkov. Borze se ne odzivajo na skrbi, kot so inflacija, začetek zaostrovanja denarne politike s strani centralnih bank, koronavirusna različica delta, ugibanja o vrhu gospodarske rasti, geopolitična tveganja, ampak tečaji mirno rastejo. Tudi srečanje centralnih bank v Jackson Holu prejšnji teden, ki je sicer potekalo na daljavo, ni povzročilo večjih premikov. Predsednik Feda Jerome Powell je utišal nekatere Fedove govorce, ki so v minulih tednih pozivali k zaostrovanju denarne politike. Powell je dejal, da bi se ob koncu leta program odkupov obveznic lahko začel zmanjševati, a da je to odvisno od ekonomskih podatkov in širjenja delte oziroma iz tega izhajajočega tveganja za gospodarstvo. Morebitni začetek zmanjševanja programa odkupovanja obveznic tudi ne bo pomenil, da bodo po tem kmalu sledili dvigi obrestne mere.