Po včerajšnji šampionski vožnji Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki se je pri jezerih Covadonga vrnil vrnil v sebi ljubo rdečo majico vodilnega na kolesarski dirki po Španiji, je danes kolesarje čakala še najtežja etapa Vuelte. Za mnoge celo ena izmed najtežjih etap v zadnjih letih na tritedenskih dirkah. Več kot pet tisoč višinskih metrov, za konec pa klanec, ki je bil na sporedu prvič v zgodovini. Strahotni Altu d’El Gamoniteiru. Skorja 15 kilometrov čistega pekla za kolesarje. Povprečni naklon na vzponu je bil 9,8 odstoten, številni odseki so bili strmejši od 11 odstotkov, najbolj pa se je klanec pokonci postavil ob samem koncu, ko je dosegel tudi 17 odstotni naklon. Za namenček pa je bila slaba še cesta.

Po tem, ko so kolesarji prevozili dva vzpona prve kategorije in enega druge, so trčili v zid imenovan Altu d’El Gamoniteiru.

Prvi je z vzponom začel Michael Storer (Team DSM), ki je sam ostal na čelu med ubežniki. Glavnina je zaostajala malce več kot dve minuti in jasno je bilo, da Avstralcu ne bo uspelo priti do nove zmage.

Bernal in Roglič prihranila dovolj moči

V kolesarske svetu so se spraševali, če je 31-letni Slovenec včeraj pokuril vse atome moči in bo danes trpel. Nekdanji smučarski skakalec je hitro odvrnil vse dvome in brez težav sledil hudemu tempu.

Prvi je napad sprožil član ekipe UAE Emirates David De la Cruz, a se je za napad odločil prehitro. V skupini s kapetani sta bila presenetljivo zelo dejavna ponovno Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in Roglič. Štiri kilometre do cilja se je za napad odločil Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Movistar), ostali kolesarji pa njegovega napada niso pokrili. Kolumbijcu takšni zahtevni klanci izjemno ležijo, saj je že lani dobil najtežji vzpon na dirki po Franciji Col de la Loze. Privozil si je pol minute prednosti, ki je do cilja ni več zapravil. V ozadju je z novim napadom znova poskušal Roglič, ki se je Kolumbijcu približal na 14 sekund zaostanka, do nove etapne zmage pa ni mogl Tretji je bil še en član Movistarja Enric Mas, ki je zaostal še dodatnih 6 sekund.

Po novem ima tako Roglič v skupnem seštevku dve minuti in pol prednosti pred Masom, tretji Lopez zaostaja dve minuti in 53 sekund. Slovenski kolesarski šampion je sedaj res že že tik pred tem, da še tretjič zapored slavi na Vuelti