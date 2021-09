Kek je v želji po treh točkah tekmo začel z vsaj na papirju eno najbolj napadalno usmerjenih zasedb. V odsotnosti Jasmina Kurtića so v sredini ob Mihi Zajcu in Leu Štulcu v bolj napadalni postavitvi igrali Jan Mlakar, Sandi Lovrić in Iličić.

Selektor je povedal, da verjetno v taki zasedbi zvezna vrsta ne bo več igrala. »Na splošno smo bili prepozni pri reakcijah v sredini. Razen v določenih obdobjih je manjkala energija. Nismo naredili pravega prekrška, ker smo zamujali. Res je, da ima Slovaška dobre igralce, predvsem Stanislav Lobotka nam je delal težave. Toda ko smo bili organizirani, ko smo bili skupaj, je bilo dobro. Ko pa so bile linije preširoke v drugem polčasu, je bilo kritično,« je pojasnil Kek.

V tej imata Hrvaška in Rusija po sedem točk, Slovaška je zbrala šest, Slovenija, Malta in Ciper pa po štiri točke. »To je skupina, v kateri se bo težko kdo odlepil, tako da bo odprta še nekaj časa. Toda vseeno moramo razmišljati o sebi, kakovosti igre, ustvariti moramo nekaj, da bomo lahko gledali naprej.«

Dodal je, da tudi menjave niso prinesle želenega, toda zaradi padca cele ekipe, ne zaradi samih igralcev s klopi. »Pojavilo se je tudi nekaj strahu, ko so nas dvakrat, trikrat izigrali. Pričakoval sem več agresivnosti,« je povedal selektor in poudaril, da je bilo kar nekaj igralcev vseeno na vrhunski ravni.

Za raven, ki jo želijo, morajo biti stoodstotni

Pojasnil je, da bo za naslednjo tekmo treba malce spremeniti zasedbo, saj se vrača Jasmin Kurtić, ne bo pa Iličića. 2Prihaja ekipa, ki je s 3:0 premagala Ciper, ta pa je premagal nas. Marsikdo bo pomisli, da so točke že vpisane, ampak ni tako. Treba bo to pokazati na igrišču. Za raven, ki jo hočemo, moraš biti stoodstoten. To pa nam še manjka v določenih trenutkih,2 je še dejal Kek.

Malta je v sredo presenetljivo visoko odpravila Ciper, ki je od 40. minute - takrat je bilo še 0:0 - igral z igralcem manj. Maltežani so sicer začeli v postavi s približno postavitvijo 3-4-2-1. Igrali so vratar Henry Bonello, Steve Borg, Enrico Pepe, Kurt Shaw, Ryan Camenzuli, Teddy Teuma, Stephen Pisani, strelec dveh golov Cain Attard, Paul Mbong, Joseph Mbong in Luke Montebello. Zaigrali pa so še Jake Grech, Alexander Satariano, Shaun Dimech, Zach Muscat in Tristan Caruana.

Z Malto so se Slovenci nazadnje srečali v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija z Malto še tri zmage in neodločen izid. Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 66., Malta pa 177.

Tekmo bodo sodili Latvijci Andris Treimanis, Haralds Gudermanis in Aleksejs Spasjonnikovs.