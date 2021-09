Malcolm in Claudinho, ki igrata v St. Peterburgu, z brazilsko izbrano vrsto ne bosta potovala v Čile, so v sredo potrdili na brazilski zvezi. Tam dodajajo, da so oba nogometaša prisilili, da s vrneta v Rusijo, saj ju je k temu pozval klub. Brazilci so zaradi tega že vložili uradno pritožbo na Mednarodno nogometno zvezo.

Že pred tem je selecao ostal brez nogometašev, ki igrajo v Angliji. Tam so klubi zahtevali, da igralci v obdobju pandemije ne potujejo v države, ki so v Veliki Britaniji na rdečem seznamu, saj bi jih ob vrnitvi na otok zaradi tega čakala obvezna karantena.

Brazilski selektor je Malcolma in Claudinha v izbrano vrsto vpoklical v petek, saj je v Angliji ostalo kar devet kandidatov za izbrano vrsto.

Brazilijo v kvalifikacijah za SP danes čaka tekam s Čilem, 5. septembra domači obračun z Argentino in 9. septembra tekma s Perujem.