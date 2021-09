Slovenski nogometaši se morajo zadovoljiti z delitvijo točk proti Slovaški, kar zmanjšuje njihove možnosti v boju za svetovno prvenstvo v Katarju. Varovanci selektorja Matjaža Keka so z vsemi močmi poskušali izzivati zmago, a je bil nasprotnik premočan za osvojitev treh točk. Remi 1:1 je realen kazalnik dogodkov na igrišču.

V Stožice so se prvič po začetku pandemije vrnili navijači in zapolnili tretjino stadiona. Slovenija je po želeno zmago krenila z zelo ofenzivno zasedbo, saj je selektor Kek poleg Šeška v ogenj poslal tudi Mlakarja, na položaju zadnjih vezistov pa sta zaigrala Zajc in Štulac. Začetek je bil previden brez velikega tveganja na obeh straneh in Stožice so več kot pol ure čakale na prvo priložnost. Medtem ko je Slovenija neuspešno iskala zmagovito potezo, da bi ogrozila nasprotnikova vrata, so Slovaki povedli po prvem strelu. Boženik je po ostri podaji z leve strani preskočil branilca Mevljo in premagal Oblaka. Keka so jezile predvsem podaje proti lastnim vratom, njegove varovance pa je predramila šele vratnica Schranza, da so v zadnjih petih minutah pokazali več drznosti. Najprej je žoga presenetila Mlakarja, ki se je zapletel tik pred golovo črto, nato pa je Stojanović v praksi pokazal, kako se doseže zadetek iz obetavnega položaja po natančni podaji Iličića.

Slovenija se je z izenačenjem pred odhodom na odmor pravočasno vrnila v igro, da je v drugem polčasu lažje napadala drugo zmago v kvalifikacijah. Navijačem je hitro zastal dih, ko je Kučka po podaji s kota znova stresel okvir slovenskih vrat. Med rezervne igralce na tribuni za klopjo se je pomešal tudi kaznovani Kurtić, ki je tekmo goreče spremljal stoje in z glasnimi komentarji v slogu trenerja delil navodila in spodbujal rojake na igrišču. »Šeško, Šeško!« pa je odmevalo med navijači, ki so po igri prepoznali, da je osemnajstletnik iz Salzburga velik up za prihodnost reprezentance. Bolj se je intenzivna tekma približevala koncu, hujši je postajal boj za vsako žogo. Čeprav je Slovaški vse bolj ugajal remi, se gostje niso sprijaznili z delitvijo točk in Slovencem skrili žogo. Kek je z menjavami poskušal presekati ritem, vendar njegovi igralci za drugi gol niso imeli dovolj moči, niti prave ideje.

»Tekma je bila izredno napeta, ves čas z ene na drugo stran. Borili smo se do konca in imeli še eno veliko priložnost, ki pa je na žalost nismo izkoristili. Igrišče smo zapustili z dvignjenimi glavami in zavedanjem, da nismo prikazali slabe predstave. Zdaj nas čaka Malta, proti kateri dejansko štejejo samo tri točke. Zanimala nas bo samo zmaga,« je po remiju proti Slovaški za Šport TV povedal Benjamin Šeško. Navijači so med tekmo vzklikali njegovo ime, kar ga je nekoliko presenetilo. »To je nekaj posebnega. Dalo mi je dodatno energijo in moč, da grem naprej in pokažem morda še več. To je bila zame velika stvar, in če sem povsem iskren, sem bil kar nekoliko šokiran. A v pozitivnem smislu.«