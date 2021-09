Lojze Kovačič: Pet fragmentov (Beletrina, 2021) Lojze Kovačič sodi med največje slovenske pisatelje, zato je novica, da smo štirideset let po prvi objavi dobili ponatis njegovih Petih fragmentov, gotovo razveselila mnoge bralce. Gre za modernistično, tudi zelo intimno in čutno prozo, v kateri se avtor posveča vsakdanjemu življenju in erotičnim doživetjem, a – kot opozori v spremni besedi Matevž Kos – pravzaprav tudi življenju v slovenskem samoupravnem socializmu, tedanji mentaliteti, hierarhijam moči in kompleksnim osebnim situacijam.

C. G. Jung: Razvoj osebnosti (Beletrina, 2021) V Razvoju osebnosti so zbrana predavanja švicarskega psihologa C. G Junga o otroški psihologiji. Ker je njihova duševnost dolga leta del duševne atmosfere staršev, je pomen psihologije staršev in učiteljev ključni element otrokovega razvoja, opozarja Jung. Ugotavlja, od kod izvirajo otroške nevroze, in s primeri pokaže, kako usoden je lahko starševski vpliv na otroka, češ da je otroke treba videti take, kot so, ne pa take, kot bi jih hoteli imeti. Prevod Alfreda Leskovca in Barbare Štuhec.

Srečko Čož: Nadahnjenje (Zveza združenj borcev Ljubljana Moste - Polje, 2021) Nadahnjenje je najnovejša pesniška knjiga Srečka Čoža, ki nadaljuje poetiko predhodnih liričnih zbirk, kot so Sava šumi, Romantičen večer in Budne sanje. Avtor je med verze ujel poglede na ta čas, na nekatere spomine ter spoznavanja novih ljudi v posebnih razmerah, opredeljuje pa se tudi do problemov, ki zadevajo slovenski narod, denimo o nenehnem iskanju krivcev za njegovo razdvojenost. Zvest ostaja tradicionalnim pesniškim oblikam in rimi.

John von Düffel: Houwelandtovi (eBesede, 2021) Roman Houwelandtovi nemškega pisatelja Johna von Düffla je pripoved o družini, ki se pripravlja na praznovanje osemdesetega rojstnega dne moža in očeta Jorgeja. Z ženo živi v Španiji, družinsko posestvo v Nemčiji je prepustil sinu Thomasu. Ko ta piše govor, ki naj bi ga imel ob slavnostnem kosilu, se pohvala očetu spremeni v kruto obtožbo, bralci pa spoznavamo kompleksnost medsebojnih odnosov različnih družinskih članov s poudarki na očetih in sinovih. Prevod Tine Štrancar.