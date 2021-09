Prav tako nihče več ne spodbuja kritičnega mišljenja, čemur na naši šoli namenjamo velik poudarek. Postali smo razcepljena družba, kar pa vodi tudi v čudne odločitve posameznikov. Oddaljujemo se od širše skupnosti in ustvarjamo neke mehurčke, ki niso dobri za nikogar. A to ni stvar epidemije, pač pa družbe kot take in žal na ta račun veliko izgubljamo. Krivi pa smo si seveda sami, ker se ne odločimo za neko legitimno orodje, ki ga imamo na voljo, pač pa prestavljamo odločitve na družbena omrežja, ki so postala novodobni »šanki«. In to je krivda slehernika. Nedeljski dnevnik