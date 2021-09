Urejena in načrtovana panika

Malo zdravega pacifizma nikoli nikomur ni naredilo nič hudega. Želje po uničevanju orožja so stare toliko kot veselje do metanja vročega železa v glave sosedov. Nekoliko čudaško pa je, če se do zob oboroženi in oklepljeni vojaki spustijo v orgijo uničevanja svoje vojaške tehnologije. Tiste tehnologije, ki so jo še do včeraj ponujali kot garancijo za stabilnost sveta.