»To je to, kar smo komaj čakali. Upam, da bodo noge močne,« je bil Slovenec Primož Roglič (Jumbo-Visma) že pred začetkom 17. etape izjemno dobro razpoložen in pripravljen, da napade rdečo majico vodilnega.

Da bo dan težak in v znamenju najboljših, je bilo moč zaslutit izjemno hitro. Tempo je bil v začetnih 80 kilometrih brutalen. Glavnina je pokrivala vse napade ubežnikov, ves čas so bili v ospredju tudi v rumeno-črnem dresu nizozemske ekipe, ki so si želeli ostrega tempa. Za namenček se je nad koelsarje nato ulil še dež.

Šele ko so se kolesarji začeli prvič v dnevu vzpenjati na vzpon La Collada Llomena, se je izoblikovala skupina kolesarjev, ki si je privozila nekaj prednosti. Za hip se je zazdelo, da se bo stanje v glavnini malce umirilo. A mirno je bilo zgolj za hip. Večina ubežnikov je bila ujetih že na zahtevnem spustu, zadnji pa ob začetku drugega vzpenjanja na vzpon prve kategorije.

Bernal želel preveč

Sredi drugega vzpona, dobrih 60 kilometrov do cilja je z močnim napadom poskušal Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je povsem razbil dirko. V težkih vremenskih pogojih mu je lahko sledil le Roglič. Do vrha vzpona sta si privozila 45 sekund prednosti, a se s tem nista zadovoljila. Tudi na izjemno spolzkem spustu, sta bila vodilna kolesarja najhitrejša. Roglič je po padcu Norvežana Odda Christiana Eikinga virtualno že prevzel majico vodilnega. Blizu padca je bil tud Kolumbijec Bernal, a se je spretno rešil. Roglič je v začetku njune solo vožnje zgolj sledil tekmecu, ko pa sta prišla na ravnino med tertjim in četrtim vzponom dneva, sta uspela doseči dogovor in tudi Slovenec je pomagal z narekovanjem tempa. Prednost je narasla na več kot dve minuti in jasno je bilo, da prva favorita dirke pripravljata veliki šov.

Sledil je še zadnji vzpon ekstra kategorije do jezer Covadonga. Prednost vodilnih kolesarjev je malce usahnila, v veliko krizo pa je na sredini vzpona 7 kilometrov do cilja zapadel Bernal. Primož Roglič je izkoristil ponujeno in še močneje pritisnil na pedala. Le enkrat se je ozrl nazaj, nato pa večal prednost iz metra v meter. V podobnih razmerah, kot si je odločilno prednost na letošnjem Touru privozil Tadej Pogačar, je tudi njegov veliki tekmec Primož Roglič enostavno blestel. Roke je zmagovalno dvignil v zrak s prednostjo minute in 35 sekund. Veliki uspeh nizozemske ekipe je dopolnil Rogličev pomočnik Sepp Kuss, ki je zasedel drugo mesto na etapi. Tretje mesto je zasedel Miguel Angel Lopez (Astana), Bernal pa je ciljno črto prečkal na sedmem mestu, prav tako z zaostankom minute in 35 sekund.

Po izjemni predstavi se je 31-letni Slovenec vrnil v rdečo majico vodilnega na dirki, njegova prednost pa sedaj znaša 2 minuti in 22 sekund pred Enrricom Masom (Movistar). Tretji je Lopez, ki zaostaja že več kto 3 minute.