Avstralec je bil zadnji dve sezoni član britanskega kolektiva Ineos Grenadiers. Kot navajajo na portalu cyclingnews.com, je prihod 31-letnega kolesarja pomembna okrepitev nizozemskega moštva na največjih tritedenskih dirkah.

Kar pomeni, da Roglič z Dennisom dobiva vrhunskega pomočnika v lovu na skupno zmago na Touru, prav tako Nizozemci z njim dobivajo še enega kandidata za vrhunske dosežke na kronometrih ter na krajših etapah oziroma enotedenskih dirkah.

Kot zanimivost velja omeniti, da so vsi nosilci olimpijskih kolajn z letošnje vožnje na čas na dirkališču Fudži člani Jumbo-Visme. Roglič kot olimpijski šampion v kronometru, Nizozemec Tom Dumoulin kot olimpijski podprvak in po novem še Dennis kot bronasti.

Ponudba Jumbo-Visme je za Dennisa prišla v ravno pravem trenutku, potem ko ga njegovi zdajšnji delodajalci iz Ineosa niso uvrstili v ekipo za letošnji Tour de France. Lani je bila njegova vloga v britanski zasedbi pomembnejša, ko je bil ključni pomočnik pri presenetljivemu slavju Londončana Taoja Geoghegana Harta kot skupnega zmagovalca dirke po Italiji z letnico 2020.

Dennis je enkrat že bil del nizozemskega projekta. Leta 2011 je dirkal za njihovo kontinentalno ekipo, takrat še pod znamko Rabobank.

»Veselim se novih izzivov in vesel sem, da se bom pridružil nedvomno eni vodilnih ekip na področju raziskav in razvoja v profesionalni karavani. Dirkati skupaj s Primožem Rogličem, Woutom van Aertom in Tomom Dumoulinom, spet, je nekaj, kar preprosto nisem mogel zavrniti,« je bil v izjavi presrečen Dennis, ko je Jumbo-Visma v sredo zjutraj potrdila njegov prihod s sezono 2022.

»Že nekaj let sem ga vabil, da se nam pridruži. Gre za sanjsko pridobitev, ki bo v veliko oporo našim kolesarjem predvsem v boju za skupno zmago, a tudi sam se bo lahko redno potegoval za skupno zmago,« je dejal direktor Merijn Zeeman.

»V pelotonu ni veliko kolesarjev, ki imajo njegove lastnosti. Je nekdo z zelo velikim 'motorjem', ki lahko vleče kilometre in ki lahko pomembno prispeva k osipu konkurentov tudi navkreber. Prav tako je sposoben odpeljati odličen kronometer, v katerem se bo pogosto potegoval za zmago,« je še dejal predstavnik nizozemske ekipe.