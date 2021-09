»Kuharski mojstri najboljših kranjskih restavracij pripravljajo jedilnike s stoodstotnimi lokalnimi sestavinami. Jedi bodo nastajale pred očmi obiskovalcev,« kulinarično-trajnostni dogodek Kranjska dolga miza opisujejo v Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Dogodek pripravljajo prvo septembrsko nedeljo popoldne na gradu Khislstein, udeležilo pa se ga bo lahko sto obiskovalcev.

Brez plastike, s čim manj odpadki

»Voditeljica se bo med večerjo pogovarjala s kuharskimi mojstri in ključnimi pridelovalci, ki prispevajo sestavine. Organizacija dogodka je prav tako zastavljena zeleno, brez plastike in s čim manjšo količino odpadkov. Pilotno bomo izračunavali ogljični odtis celotnega dogajanja vse od prihoda udeležencev, porabe energije na prizorišču in – kar je najzahtevnejše – pripravljenih jedi. V spremljevalnem programu bo prostor za kratke nagovore in pogovore, kulturne vložke, sponzorske predstavitve ter ogled razstave o tradicionalni prehrani Gorenjcev v Gorenjskem muzeju. Del obrokov bo namenjenih socialno šibkim,« opisujejo v zavodu.

Svoje moči so pri organizaciji dogodka združili Mestna občina Kranj, omenjeni zavod, Gorenjski muzej Kranj ter restavracije Gostilna Krištof, Dom na Joštu, Gostilna Pr' Matičku, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc, Gostilna Rekar, Restavracija Brioni, Bistro – Sonet ter različni trajnostno naravnani sponzorji. »Dogodek prinaša našim kuharskim mojstrom in celotni destinaciji, ki si še ni opomogla zaradi posledic večmesečnega zaprtja dejavnosti, odmevno promocijo, kar se neločljivo povezuje s promocijo trajnostne usmeritve celotne občine. Kranj na tem področju žanje veliko uspehov – nekdanji sloves industrijskega mesta se razvija v širše prepoznavno in razgibano zeleno zgodbo. V naslednjem letu želimo zasnovati Festival dolgih miz, ki se bo odvijal na različnih lokacijah v mestu, predvsem na kranjskem podeželju, kar sčasoma lahko postane prepoznaven turistično-kulturni dogodek za širši krog obiskovalcev,« opozarjajo v kranjskem turističnem zavodu.