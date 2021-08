Po poskusnem obdobju obratovanja, ki bo trajalo tri mesece, bo bazen, ki bo tudi energetsko učinkovit, v upravljanje prevzel Javni zavod za šport Nova Gorica. Nov pokriti bazen bo lahko sprejel 275 ljudi. Z urejeno okolico ga bodo povezali z letnim bazenom, vhod v zimski in letni bazen bo skupen, prav tako garderobe in tuši. V pritlični avli bo tudi recepcija, kjer bodo sprejemali obiskovalce.

Posebnost novega bazena je dvižno dno, ki bo omogočalo, da se bo v bazenu lahko odvijalo več aktivnosti. Poleg velikega bazena velikosti 20,5 krat 25,03 metra bo plavalcem bo na voljo tudi manjši bazen, velikosti štiri krat 8,5 metra, globine 80 centimetrov in z višjo temperaturo vode. Slednji bo namenjen neplavalcem in razgibavanju. Bazena sta zgrajena v prvem nadstropju objekta, kjer se skozi zastekljene stene odpira pogled na celotno okolico v mestu, uporabniki bazena pa bodo skriti pred pogledi iz okolice.

Vrednost izvedbenih del znaša slabih 4,9 milijona evrov z DDV. Iz Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in državnega proračuna je novogoriška občina pridobila dobre tri milijone evrov. To pa še ni vse – na razpisu Eko sklada je mestna občina pridobila 741.000 evrov nepovratnih sredstev.

Predsednica plavalnega kluba Nova Gorica Januša Stibilj pa je dejala: »Za naš plavalni klub in za Novogoričane bo nov zimski bazen pomenil nov začetek, novo plavanje v Novi Gorici. Kajti do zdaj smo se dvajset let borili z mlini na veter, iskali vse možne rešitve, kje plavati, kje trenirati. Resnično se veselimo tega pokritega bazena, da bomo lahko kvalitetno nadaljevali svoje delo.« Plavalni klub Nova Gorica sicer prihodnje leto praznuje 25 let delovanja. Veselijo se tudi v vaterpolskem klubu Nova Gorica, kjer po besedah tajnika Mateja Kodra pričakujejo, da jim bo bazen omogočil kakovostne treninge za vse selekcije, tudi dekleta, in s tem nadaljnji razvoj. sta