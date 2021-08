Ministrstvo je pred meseci podelilo Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot status organizacije v javnem interesu in s tem finančna sredstva.

Po mnenju strank SDS, NSi, SMC in DeSUS je torej javni interes to, kot nam sporoča predsednik društva Urban Purgar: »90 odstotkov punc med 15 in 25 letom podpira najbolj grozljive ideje kulturnega marksizma. In svojo izdajo bodo morale plačati.« »Lej golazen ste, golazen boste ostal, dokler se vas ne spuca.« »Tanja Fajon psica, ki jo je potrebno likvidirati.« In seveda že ponarodela: »Hitler je heroj.«