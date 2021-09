V okviru cikla Mala terasa sredi Ljubljane bo v klubu Cankarjevega doma nocoj ob 20.30 nastopila mednarodna zasedba Tori Tango, zbrana okoli harmonikarja in skladatelja Jureta Torija. Predstavila bo svoj novi album Respirando, ki je izšel lani pri avstrijski založbi Alessa Records.

Harmonikar Jure Tori je v petnajstih letih solistične kariere že ustvaril zavidljiv glasbeni opus, svojo ustvarjalno zrelost pa je izkazal tudi z avtorskim tangom, ki ga izvaja z zasedbo Tori Tango – gre za samosvojo različico tanga, za katero so značilni pestrost žanrskih prijemov, ritmični preobrati pa tudi tehnično natančna izvedba. Skupina, ki jo poleg Torija sestavljajo še kitarist in pevec Matjaž Stošić, violinist Kurt Bauer ter basist Ewald Oberleitner, je pozornost vzbudila že s svojim prvim albumom For One Touch (Klopotec, 2016), ki je z izvirnim pristopom do ustaljenih obrazcev obveljal za prvo povsem avtorsko tango glasbo pri nas.

Lani je zasedba, ki sta se ji medtem pridružila še argentinska pevka Gabriela Alarcón in slovenski beatboxer Murat, prej omenjeno poetiko še nadgradila z albumom Respirando. Na njem je deset avtorskih skladb, katerih zvočna podoba se plasti od Astorja Piazzole pa do pokrajin skupine Gotan Project. Nocoj jih bo mogoče prvič pri nas slišati v živo, glasbenikom pa se bosta pri tem pridružila še plesalca Alja Ferme in Sašo Živanović. gb