Preokupacija z begunci in zaton levice

Poglejmo dve nasprotni stališči do prelomnega dogajanja v Afganistanu, zaprti v isto ideološko obzorje. @JJansaSDS pravi, da »ni dolžnost EU in Slovenije pomagati in plačevati vsakomur na planetu, ki beži, namesto da bi se boril za svojo domovino«. Levica odgovarja, naj vlada »namesto nabiranja poceni političnih točk na strašenju pred begunci izpolni svoje mednarodne in humanitarne zaveze do tistih, ki bežijo iz vojnih območij«.