Začnimo čez lužo, kjer je borzne trge razveselila ponedeljkova novica, da je Uprava za prehrano in zdravila (FDA) izdala popolno odobritev cepiva Pfizer-BioNTech proti COVID-19 za osebe, stare več kot 16 let. Slednje bi lahko bistveno pripomoglo k večjemu obsegu cepljenja v ZDA, predvsem zaradi večjega zaupanja javnosti in potencialne zahteve delodajalcev po cepljenju zaposlenih. Večja precepljenost državljanov pa je pomemben dejavnik za nadaljevanje gospodarskega okrevanja. Kljub ponedeljkovi pozitivni novici pa smo borzni udeleženci v nadaljevanju tedna nestrpno pričakovali predvsem petkov govor predsednika ameriške centralne banke, Jeroma Powella, na tradicionalnem srečanju centralnih bančnikov v ameriškem Jackson Holu. Ameriška centralna banka je namreč v preteklosti simpozij večkrat uporabila kot priložnost za naznanitev večjih sprememb v denarni politiki. Kot zanimivost; srečanje je v luči epidemioloških razmer drugo leto zapored potekalo preko spletnih kanalov.

Kljub namigom nekaterih centralnih bankirjev, da ameriška centralna banka razmišlja o hitrejši spremembi izredno ohlapne denarne politike, predvsem zaradi bistveno izboljšanega makroekonomskega okolja ter inflacijskih pritiskov, je predsednik Fed-a z diplomatskim tonom ponovno pomiril kapitalske trge. Dejal je, da je bil pri inflaciji že dosežen znaten napredek, vendar pa se lahko stanje na področju zaposlovanja še izboljša. Medtem ko je Powell priznal, da bi se moralo postopno zmanjševanje nakupov začeti že pred koncem leta, je udeležence hkrati opomnil, da bodo finančne razmere tudi takrat, ko bo centralna banka končala nakupe, zelo ohlapne in da bodo merila za zvišanje obrestnih mer temeljila na zelo previdni oceni stanja gospodarstva. Osrednji borzni indeks S&P 500 je v evrih teden zaključil v zelenem (+0,70 odstotka). K rasti tečajev so močno prispevale tudi delnice družb iz sektorja energije. Indeks ameriških energetskih podjetij je namreč na krilih skoraj 10-odstotne rasti cene surove nafte teden zaključil 6,45 odstotka višje od izhodišča.

Pozitivno pa se je zaključilo tudi trgovanje na stari celini. Po preliminarnih podatkih skupnega indeksa nabavnih direktorjev IHS Markit (PMI Composite), ki je za mesec avgust znašal 59,5, je bilo evropsko gospodarstvo tudi v avgustu močno v ekspanziji. Rast se je glede na prejšnji mesec sicer nekoliko umirila, vendar je kljub temu ostala izredno visoka (vrednosti PMI, višje od 50, kažejo na povečanje ravni gospodarske aktivnosti). Spomnimo, julija 2021 je indeks dosegel najvišjo vrednost v kar 15 letih, in sicer 60,2. Inflacija pri vhodnih stroških in prodajnih cenah je ostala povišana, kar verjetno odraža kombinacijo motenj v dobavni verigi in povišanega povpraševanja.

Novico o izboljšanem poslovanju pa je objavila francoska družba Vinci, ki upravlja pomembna evropska letališča in avtoceste. Sporočili so, da je bil avtocestni promet julija za 9,2 odstotka višji v primerjavi s prejšnjim letom in presenetljivo tudi 6,3 odstotka nad ravnmi julija 2019, torej pred pandemijo. Močno se je okrepila tudi letališka divizija skupine, zlasti v Franciji in na Portugalskem, vendar še ne dosega ravni iz predkoronskega leta. Panevropski indeks STOXX Europe 600 je teden zaključil 0,77 odstotka nad tedenskim izhodiščem.