Združenje je v poročilu, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, izpostavilo, da potnikov primanjkuje predvsem na domačih in dolgih medcelinskih letih. Pri obeh je povpraševanje doseglo približno četrtino predkoronske ravni.

Najpomembnejši segment so ostali evropski leti do priljubljenih poletnih destinacij v Sredozemlju. Na teh so našteli 7,8 milijona potnikov.

V združenju se bojijo, da bi se ponovil lanski scenarij, ko je število potnikov po poletnem turističnem vrhuncu ponovno strmoglavilo. Poslovanje letalskih družb še naprej močno omejuje pandemija covida-19. Potovanja so omejena, ljudje pa se bojijo virusa, ocenjujejo v ADV.

Izvršni direktor Lufthanse Carsten Spohr je v ponedeljek izjavil, da v podjetju pričakujejo »dolgo in hladno zimo«. Pot do normalnosti bo po njegovih besedah za letalske družbe težja in daljša kot za podjetja v nekaterih drugih panogah.