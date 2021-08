»Evropska unija bi morala biti pripravljena ponuditi od 40.000 do 50.000 mest za preselitev afganistanskih beguncev,« je dejal Asselborn za današnjo izdajo nemškega časnika Die Welt.

»S tem bi v EU v okviru preselitev na zakonit in varen način v sodelovanju z Visokim komisariatom ZN za begunce (UNHCR) prepeljali deklice, ženske, nekdanje sodnice, zagovornike človekovih pravic in druge, katerih življenje je neposredno ogroženo," je dejal luksemburški zunanji minister.

Asselborn, ki je kot minister pristojen tudi za priseljevanje, je bil pred današnjim izrednim zasedanjem notranjih ministrov EU v Bruslju kritičen do avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza in slovenskega premierja Janeza Janše.

Asselborn: »Izgubljajo kvaliteto biti Evropejec«

»Upam, da bo prišlo do nasprotovanja gospodu Kurzu iz Avstrije in gospodu Janši iz Slovenije, ki sta oba jasno in odločno usklajena z Orbanom, Salvinijem in Le Penovo. Vsi zavračajo neposredno človeško solidarnost z mučenim afganistanskim narodom v tem skrajno dramatičnem trenutku,« je povedal. »S tem izgubljajo kvaliteto biti Evropejec,« je poudaril luksemburški minister. Večina držav članic se mora po njegovem prepričanju postaviti proti temu za vrednote EU.

Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg se je na očitke ostro odzval in jih označil za absurdne. »Izkoriščanje tragičnih razmer v Afganistanu za ceneni populizem in slepo ponavljanje napak iz let 2015 in 2016 ne pomeni, da je nekdo dober Evropejec,« je poudaril po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Izpostavil je, da Avstrija gosti četrto največjo afganistansko skupnost glede na število prebivalcev na svetu in drugo največjo v EU. »Lepo bi bilo, da bi Asselborn pokazal podobno raven solidarnosti in človečnosti. Za to bi moral Luksemburg sprejeti šestkrat toliko Afganistancev, kot jih trenutno živi tam. Potem bi morda bil v položaju za deljenje nasvetov,« je bil oster vodja avstrijske diplomacije.