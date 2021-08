The Hollywood Reporter poroča, da je film Ghosted del Applovega agresivnega načrta privabiti čim več priznanih imen za svojo novo filmsko sekcijo. Ponudnik pretočnih vsebin trenutno producira dramo o suženjstvu Emancipation, v kateri igra Will Smith, v začetku leta pa so pod njegovim okriljem snemali srhljivko Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon, v kateri igra Leonardo DiCaprio.

Za film specializirani portal sicer piše, da bosta v Ghosted zaigrala Chris Evans in Scarlett Johansson, ki ju povezujeta tudi superjunaški vlogi Stotnika Amerike in Črne vdove v Maščevalcih. Sicer je za priljubljeno igralko Ghosted že drugi novi filmski projekt za celovečernim filmom o Črni vdovi, zaradi katerega je trenutno v pravnem sporu z Disneyjem, saj že snema v Španiji z Wesom Andersonom.

Evans je medtem z Applom že sodeloval pri drami Defending Jacob, trenutno pa z Ryanom Goslingom snema akcijski triler The Gray Man.