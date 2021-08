Prihodnje leto bo minilo že 110 let, odkar je na dno severnega Atlantskega oceana potonila »nepotopljiva« ladja Titanic. V katastrofi izjemnih razsežnosti je takrat življenje izgubilo več kot 1500 ljudi, preživelo jih je okoli 700, ob tem pa zgodovinski podatki omenjajo tudi številne smrti različnih živali, od psov, mačk do piščancev in drugih vrst ptic, medtem ko naj bi nesrečo preživeli natanko trije psi. No, kar se »neživih« predmetov tiče, je v kontekstu pričujoče rubrike zanimivo predvsem to, da je bil na ladji tudi en avtomobil – renault type CB coupé de ville letnika 1912.

Tudi ta sicer nesreče ni preživel, očitno pa je tudi za vselej izginil v razbitinah, saj ga, kljub temu da so ga po letu 1985 kar nekajkrat iskali, med njimi niso našli. Pa tudi če bi ga, je veliko vprašanje, v kakšnem stanju bi bil po več kot stotih letih na dnu morja. Kakor koli, zanimivo je, da je omenjeni avtomobil svojo vlogo »odigral« tudi v filmu Titanik iz leta 1997, kar je le nov izjemen dokaz, v kakšne podrobnosti se je spustil režiser James Cameron – številni zgodnejši zapiski o katastrofi Titanika avtomobila med izgubljenimi predmeti namreč sploh niso omenjali.

Odtis roke še danes na šipi Renaultov biser je tako v filmu mogoče uzreti že kmalu po začetku, ko ga, medtem ko se potniki vkrcavajo, naložijo na ladjo. Naslednjič je seveda »zvezda« nepozabnega kadra, v katerem se Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) najprej pretvarja, da avtomobil »vozi«, kasneje pa s svojo ljubeznijo Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) v njegovi kabini tudi spolno občujeta, pri čemer se vse steklene površine orosijo, Rose pa na steklu pusti tudi odtis svoje roke. Kar je posebej zanimivo predvsem zaradi naslednjega – omenjeni James Cameron je po koncu snemanja avto zadržal zase, ob 20. obletnici izdaje filma pa pred štirimi leti v svet prek twitterja poslal njegovo fotografijo, na kateri je odtis roke še vedno viden. »Več kot 20 let kasneje je znameniti odtis iz filma Titanik še vedno na svojem mestu – dobro poglejte,« je tvitnil Cameron, pri čemer pa je seveda, kot je poročal The Hollywood Reporter, zamolčal, da je odtis pravzaprav njegov in da se je ohranil samo po zaslugi posebnega razpršila.