Festival Pranger, srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, se tudi v svoji 18. izdaji začenja s konceptualno razpravo. Če so bile te v minulih letih med drugim namenjene raziskovanju povezav med poezijo in množicami, poezijo in vojno ter poezijo in terapijo, bo beseda nocoj v Trubarjevi hiši literature tekla o domala tabuiziranih relacijah med poezijo in svetim.

O tem, kako definirati sveto, ali obstaja območje svetega brez božjega, kako učinkovito je poezija tudi v sekularni preteklosti ubesedovala metafiziko in kateri avtorji to najbolje počnejo, se bodo pogovarjali Miljana Cunta, Jonatan Vinkler in Igor Škamperle. Še globlje med verze pa se bo mogoče potopiti jutri zvečer, ko sledi na isti lokaciji v središču Ljubljane tudi pesniško branje devetih izbrancev, katerih zbirke bodo v naslednjih dneh postavljene na pranger.

Prvič tudi na spletu Osrednji del festivalskega programa se bo namreč tudi tokrat odvil v Rogaški Slatini, kjer bodo že v četrtek prve tri kritiške razprave o pesniških knjigah, in sicer o Saladinovem ihtenjuKrištofa Dovjaka, zbirki PojaviMaje Vidmar in knjigi Sonce na baliniščuMarka Matičetovega. V petek se bodo kritiki lotili prvencev Drseči svetNine Medved in Rane raneAnje Novak - Anjute ter zbirke Od anusa do želveIva Stropnika. V soboto bo čas za debato o Krhkih karavanahMuanisa Sinanovića, Najbolj idiotski avtobiografiji na svetu in izvenDejana Kobana in Srčnicah/HerzblätterMance Košir. Tudi tokrat velja, da bodo svoje pesniške izbire najprej utemeljili letošnji kritiki Diana Pungeršič, Veronika Šoster in Peter Semolič, nakar bodo o nastanku svojih del spregovorili pesniki, s komentarji o svojem branju pa se bodo v debato lahko vključili tudi obiskovalci; vseh devet debat bo letos prvič mogoče neposredno spremljati tudi prek spleta. V sklopu festivala Pranger bodo v petek zvečer ponovno podelili tudi Stritarjevo nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisateljev vsako leto podeli najobetavnejšemu mlademu kritiškemu peresu. Predsednik DSP Dušan Merc je na novinarski konferenci ob predstavitvi festivala dejal, da je pesniška bodočnost po njegovem mnenju zagotovljena, da pa bi »od mladih kritikov pričakoval, da se tudi postarajo kot kritiki«.