#intervju Marjolijn van Heemstra, pisateljica in pesnica: In tako smo izgubili zvezde

Nizozemsko pisateljico, pesnico in pa dramatičarko Marjolijn van Heemstra, ki je te dni obiskala literarni festival Novo mesto Short, poznamo po prevodu romana In ime mu bo (Goga, 2020), ki govori tudi o nam dobro znanih vprašanjih druge svetovne vojne, novih pogledih na osvoboditelje, kolaborante in vojne dobičkarje, in to skozi usta nosečnice, ki jo pestijo stanju primerne tegobe. Piše tudi poezijo in stvarno literaturo ter se ukvarja z gledališčem.