V predtekmovanju na strelišču Asaka je Tiršek dosegel četrto izhodišče, pred njim so bili le Italijan Andrea Liverani, Novozelandec Michael Johnson in Ukrajinec Vasil Kovalčuk.

Zanimivo, da na koncu dva izmed te trojice nista bila na zmagovalnem odru, Ukrajinec je bil na koncu četrti.

V finalu je nato slovenski predstavnik nastopil odlično in bil večino časa v območju dobitnikov medalj. V zadnjih strelih si je najprej zagotovil medaljo, potem že zanesljivo vsaj srebro in se tudi močno približal vodilnemu Švedu. A je Jonsson na koncu le slavil z novim paraolimpijskim rekordom 252,8 kroga. Tiršek je za njim zaostal za 0,4 kroga.

Tiršek: »Osredotočal sem se na ta Tokio«

»Sam pri sebi sem vedel, da sem odlično pripravljen. Osredotočal sem se na ta Tokio, verjel sem vase, to sem danes tudi dokazal. Res pa je, da sem za svoje sposobnosti in znanje slabo nastopil. Če bi bil še kakšen strel, bi se tale medalja drugače lesketala. A to je šport, vrnil sem se in dokazal, da se da,« je po tekmi že z medaljo v rokah razmišljal Tiršek.

V predtekmovanju je sicer, kot je poudaril, bil že v izgubljenem položaju. Toda po garaški zadnji seriji je skočil do položaja finalista. Tudi finala po lastni oceni ni začel najbolje. »Točno sem vedel, kaj delam in kaj iščem in na koncu sem našel srebrno medaljo. Vedel sem, da enkrat mora pasti odličen strel. Začutil sem se in vedel, da sem na pravi poti.«

Bron si je pristreljal Liverani s končnim izidom 230,7 kroga. Pred tem so v bojih na izpadanje ostali le še štirje strelci, eden med njimi je nato ostal brez medalje. A Tiršek je bil samozavesten: »Vedel sem, da to ne bom jaz. Kajti takrat sem se odločil, da sem na pravi poti in da je medalja za Slovenijo osvojena.«

Za Tirška je današnja medalja že tretja v karieri. Tudi prejšnji dve, obe srebrni, je dobil v tej disciplini na igrah v Londonu 2012 in Riu 2016.

Skupno pa je Tirškova medalja v Tokiu že jubilejna 50. za slovenske športnike invalide na paraolimpijskih igrah, upoštevajoč nastope tako za samostojno Slovenijo kot za nekdanjo Jugoslavijo.