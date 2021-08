V Prešernovem gledališču Kranj v prihajajočo sezono po besedah novega direktorja Jureta Novaka vstopajo s skrbnim optimizmom. »Ansambel je v odlični formi, pripravljamo vrhunske uprizoritve in vsaka od njih bo svojevrsten presežek,« je prepričan. »Dogodke bomo pripravljali tako, da bodo varni in skladni z vsemi navodili, se pa zavedamo tudi, da so razmere nepredvidljive. Kljub vsemu se na novo sezono pripravljamo s predpostavko, da bodo dogodki pod nekimi varnostnimi pogoji vendarle izvedljivi. Če bomo morali vrata gledališča zapreti, pa bomo poskušali najti najboljši način, kako predstave pripeljati do gledalcev,« zagotavlja.

Mlada in ambiciozna ekipa Da bo sezona posebna, napoveduje tudi dramaturginja in umetniška vodja Marinka Poštrak. »Moje vodilo je vedno bilo, da izbiram režiserje, ki iščejo prelomne teme, ki delajo iz lastnega vzgiba, ki jih zanimajo meje in iskanje neznanega, česar še nismo videli,« opisuje in dodaja, da ji je v veselje sodelovati tudi z mladimi režiserji, ki so samosvoji in ki se ne zadovoljijo s konvencionalnimi odgovori. »Ljudje zmeraj bolj mislijo, da vedo vse, in iščejo instantne odgovore. Ta sezona pa demitizira vse poenostavljene mite in popreproščeno gledanje na svet. Tu ima gledališče, ki odpira vprašanja, pomembno vlogo – in ljudje v tem času potrebujejo prav to.« Med takšnimi režiserji se bo letos v Kranju s Šeligovo historijo Kdor skak, tisti hlap predstavil Dorian Šilec Petek. »Šeligovo pisanje je specifično, kompleksno in zahtevno, tako da terja veliko intelektualnega dela. V predstavi se tri posameznice borijo za to, da bi lahko ostale v stanovanju, iz katerega jih preganja vedno drug lastnik, ki vsakič sproti simbolizira simptom nekega družbenega reda,« opisuje režiser. Poudarja, da pri tem sodelujejo tudi z ekipo mlajših grafičnih ustvarjalcev, ki prevzema likovne vajeti projekta. Premiera bo predvidoma januarja.