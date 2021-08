Celjski stari grad je največji ponos knežjega mesta, njegova veduta je zelo prepoznavna ne le pri nas, temveč tudi v tujini. Do gradu vodi izjemno dobro obiskana Pelikanova pot, med pohodniki in kolesarji pa so zelo priljubljeni tudi okoliški hribi. Na celjski občini so veseli, da je ureditev dela poti pod plezališči sovpadala z izvedbo projekta Mladinskega centra Celje ter Planinskega društva (PD) Matica Plezaj kot grof.

»Plezanje je vse bolj priljubljen šport, v naravi pa ima seveda še poseben čar. Zato se veselimo številnih plezalcev, ki jih bo nova plezalna stena pod starim gradom pritegnila. Zanje in za vse druge obiskovalce smo uredili prijeten prostor za počitek in sproščanje. Lesena pokrita klop je res nekaj posebnega, takšne v Celju še nismo imeli, leseni podest pa ponuja prelep razgled na mesto, reko Savinjo in okoliške gozdove. Verjamem, da bo tudi pogled s plezalne stene veličasten,« je ob uradni predaji plezalne stene uporabnikom dejala celjska podžupanja Breda Arnšek.

16 smeri različnih težavnosti in višin

Ureditev območja pod plezališči grajske vedute je celjsko občino stala nekaj manj kot 54.000 evrov, ki so jih zagotovili v proračunu, medtem ko je Celjski mladinski center skupaj s PD Celje Matica plezalno steno uredil v sklopu evropskega projekta Plezaj kot grof. Gre za program Evropske solidarnostne enote. Kot je povedal predsednik PD Celje Matica Franc Povše, so člani alpinističnega odseka PD Celje Matica na steni pod starim gradom plezali že okoli leta 1970. Ker je stena blizu mesta, so na njej trenirali tehnike varovanja in plezanja za kasnejše alpinistične vzpone v gorah.

V času, ko so se v okolici Celja pojavila večja plezališča in se je razvijalo tudi športno plezanje, pa je stena pod gradom samevala. Celjska občina je pred petimi leti dala pobudo, da bi plezalno steno uredili, da bi bila varna in primerna za športno plezanje. Člani športnoplezalnega odseka PD Celje Matica in člani alpinističnega odseka Grmada so zato steno očistili in začeli urejati smeri, lani pa so se dela nadaljevala v sklopu projekta Plezaj kot grof. Plezalci imajo zdaj na voljo kar 16 smeri različnih težavnosti in višin.

»Naš cilj je bil, da obnovimo in uredimo dotrajane plezalne stene in predstavimo športno plezanje. Verjamem, da bo ta plezalna stena privabila veliko plezalcev, ki jim želim varen oprijem in veliko športnih užitkov. Tistim, ki s plezanjem še nimajo izkušenj, pa priporočam, da se povežejo s člani PD Celje Matica, kjer bodo dobili vse napotke za varno plezanje in tudi prve dragocene izkušnje,« je misli strnila direktorica Celjskega mladinskega centra Sonja Majcen.