#intervju Gregor Mauko, Toyota Slovenija

Športni terenci so zadnja leta velik prodajni hit, zato ne čudi, da se znamke trudijo in jih v svoji paleti modelov ponujajo vse več. Niti Toyota ni izjema, yaris cross pa je že njihov četrti SUV po vrsti. »Njihov delež je vse večji. Mali športni tereneci si danes v Sloveniji odrežejo že četrtino trga, pred štirimi leti so si ga zgolj 13 odstotkov,« pravi Gregor Mauko, direktor Toyote v Sloveniji.