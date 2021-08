So vam živali blizu? Potem verjetno ne boste imeli težav pri odgovoru, kaj je skupnega tigru, severnemu medvedu, pacifiškemu mrožu, magellanovemu pingvinu, orjaški usnjači, modroplavutemu tunu, gorski gorili, metulju monarhu, javanskemu nosorogu in orjaški pandi. Potrebujete pomoč? Gre za 10 najbolj ogroženih živali na planetu, ki jim grozi izumrtje, saj jim ljudje z divjim lovom in posegi v naravo odvzemamo in spreminjamo življenjski prostor. Od leta 1996 se je tako na seznam ogroženih živali vpisalo 124 predstavnikov dvoživk, 1108 predstavnikov ptic, 734 predstavnikov rib, 1096 predstavnikov sesalcev in 253 predstavnikov plazilcev. Žal.

A ne izumirajo zgolj živali. Ljudje s svojimi odločitvami krojimo tudi svet avtomobilov. Že vrabci na veji čivkajo, da enoprostorcem obračamo hrbet, nič kaj dosti bolje se ne godi klasičnim limuzinam in mestnim malčkom, ki na cestah postajajo nebodijihtreba. In kdo je kriv? Pred dnevi smo bili v njegovi družbi in smo s prstom pokazali na njega. Natančneje na njo. Na toyoto yaris cross. Seveda ni edina, ki se je na sodišču znašla med obtoženimi, a je tudi ona zanikala krivdo. Z razlogom, je zgolj predstavnica razreda, ki se prodaja kot vroče žemljice. Celo do te mere, da so ljudje pripravljeni odšteti denarce in stopiti v vrsto, ne da bi se z njo zapeljali en samcat kilometer.

Privlačna je, česar za toyote ne moremo vedno zapisati, oblikovalci pa so šli še korak naprej in svojo drznost pokazali s paleto živih barv, med katerimi najbolj izstopa zlata (glej naslovno fotografijo), še bolj prepoznavna pa je po zajetnih lučeh, ki se raztezajo prek celotnega zadka. Nekaj posebnega je tudi streha, obarvana drugače od karoserije. Nagradno vprašanje: katero toyoto dejansko vidite v yaris crossu? Potrebujete pomoč ljudstva, polovičko ali klic v sili? Zamenjava vprašanja, kot jo sicer po novem ponuja kviz Milijonar, namreč ni dovoljena. Tako ali tako pa je vprašanje nadvse enostavno, saj se odgovor ponuja kot na pladnju: yaris cross je dejansko yaris. Resda je nekaj daljši (24 cm), a narejena sta na isti platformi, zato imata do milimetra enako medosno razdaljo (2,56 m). A yaris cross je vendarle yaris z dodano vrednostjo. Sedi se namreč visoko in posledično udobno, prtljažnik z dvojnim dnom pa meri zajetnih 397 litrov. Če je v avtu športno navdahnjen par, zlahka podre zadnjo klop in v zadek zloži dve gorski kolesi. Pohvalno. Ni da ni, pa bi rekli naši južni sosedje, ko beseda nanese na bombončke, s katerimi je lahko opremljen. Samodejno parkiranje? Premore ga. Še več, ima spominsko funkcijo, tako da si zapomni tri parkirna mesta. Brezžična povezava z internetom? Seveda jo ima. Kaj pa pametni tempomat? Prav tako, je pa res, da je njegova pamet omejena, saj deluje zgolj pri hitrosti nad 30 km/h. In navigacija? Tudi z njo se hvali, za nameček pa prikazuje zastoje in izračuna, za koliko se podaljša pot.

Japonci imajo s športnimi terenci bogate izkušnje, saj je prvi RAV4 na cesto zapeljal že leta 1994, dve leti kasneje pa so predstavili še prvega hibrida. Zato ne čudi, da tudi četrti SUV v Toyotini ponudbi (po C-HR, RAV4 in highlanderju) krasi hibridni pogon, katerega sistemska moč je 116 konjev (85 kW). Veseli, da se brezstopenjski samodejni menjalnik skorajda nič več zoprno ne zaganja in da je več kot polovico časa mogoče voziti na elektriko, zato je povprečna poraba okoli ugodnih petih litrov. Nekoliko manj navdušeni smo bili nad plastično notranjostjo in utesnjenostjo na zadnji klopi. Preizkusili smo tudi 125-konjski bencinski motor v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, a samo odmahnili z roko, saj se nam zdi hibrid veliko bolj smiselna izbira.

Dlje ko smo se z yarisom cross družili, bolj se nam je zdelo, da gre za neke vrste (uspešen) eksperiment, namenjen evropskim kupcem. Brez strahu, nismo mešali kemičnih spojin in vse skupaj je minilo brez nevarnih eksplozij. Če seveda odmislimo eksplozijo navdušenja po koncu testnih voženj, ko se nam je zdelo, da bolj pisan na kožo našim zahtevam, športno naravnanemu paru brez otrok, ne bi mogel biti. Pa še kakšno reko lahko prebrodite ali se zapeljete po bolj zahtevni vozni podlagi, saj štirikolesni pogon v nasprotju z večino tekmecev premore. Za doplačilo, seveda. Je pa treba vzeti v zakup nekoliko manjši prtljažnik (320 l). In sedaj še najboljše, njegova cena. Ta namreč ni atentat na posameznikov proračun. Za hibridnega je treba odšteti najmanj 20.900 evrov, ob Toyotinem financiranju pa 18.850 ali 119 evrov na mesec, bencinar je s 16.900 evri (15.100 ali 99 na mesec) pričakovano cenejši. Letos naj bi štirikolesnika v svoj »hlev« zapeljalo 300 Slovencev, prihodnje leto celo 1000, težav z dobavami ne pričakujejo. Naj pa bi med kupci prevladovale predstavnice nežnejšega spola.