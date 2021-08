Enotnost je za iztek pandemije najmočnejše orožje mednarodne skupnosti. Zaradi soočanja s pandemijo nalezljive bolezni človeštvo deli skupno usodo, čast in sramoto. Kitajska od izbruha pandemije podpira koncept skupnosti pri zdravju ljudi: državam v razvoju je zagotovila dve milijardi dolarjev pomoči za boj proti pandemiji in po vsem svetu dobavila več kot 280 milijard mask in več kot 3,4 milijarde zaščitnih oblačil. Prav tako je vzpostavila globalno bazo podatkov o koronavirusu, zbrala in delila več kot 2,53 milijona novih genskih sekvenc koronavirusa po vsem svetu in zagotovila vpogled v te storitve skoraj 300.000 uporabnikom v 177 državah in regijah po vsem svetu. Kitajska pomembno prispeva k pravičnemu dostopu do cepiv in je prevzela vodilno vlogo pri zagonu največje akcije sodelovanja na področju cepiv na svetu; dobavila je več kot 800 milijonov odmerkov cepiva v več kot 100 držav. Nedavno je kitajski predsednik Xi Jinping na prvem zasedanju mednarodnega foruma o sodelovanju pri cepljenju proti novemu koronavirusu napovedal, da si bo Kitajska letos prizadevala svetu zagotoviti dve milijardi odmerkov cepiva in donirati 100 milijonov ameriških dolarjev za izvedbeni načrt za cepivo proti koronavirusu. To je še en pomemben korak, ki ga je Kitajska naredila pri uresničevanju globalnih zavez o javno dostopnih cepivih, prav tako pa bo prispevala h globalnemu sodelovanju proti pandemijam.

Znanost predstavlja upanje, da premagamo pandemijo. Zgodovina in praksa v celoti dokazujeta, da lahko človeštvo le z zanašanjem na znanost najde učinkovit način in rešitev, da premagamo pandemijo. Trenutno je raziskavi izvora virusa namenjena velika pozornost. Iskanje izvora okužbe in razjasnitev verige prenašanja sta zelo pomembna za trenutno globalno preprečevanje in obvladovanje pandemije. Kitajska se je vedno držala odgovornega in znanstvenega pristopa do vprašanja izvora virusa in pri tem prevzela vodilno vlogo v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), kar je bil dober začetek za globalne raziskave o izvoru virusa. Od lani je Kitajska dvakrat povabila strokovnjake WHO na Kitajsko, da bi skupaj izvedli raziskave o izvoru virusa. Strokovnjakom je bil omogočen prost dostop do vseh virov, ki bi jim pomagali pri njihovem delu. Tako so prišli do zaključka, da je nemogoče, da bi virus ušel iz laboratorija. Spoznanje, kot je »virus ni ušel iz laboratorija«, in pomembni predlogi, kot so »iskanje možnih zgodnjih primerov po vsem svetu« in »raziskave o možnosti prenosa virusa preko hladne logistične verige«, pomenijo, da je imela prva faza raziskav o izvoru novega koronavirusa na Kitajskem znanstvene zaključke in v naslednjem koraku nakazujejo smer raziskav o izvoru virusa v različnih državah in krajih v svetovnem okviru. Ta raziskava je bila mednarodno in splošno priznana ter spoštovana. V zadnjem času je več kot 70 držav s pisanjem pisem generalnemu direktorju Svetovne zdravstvene organizacije, podajanjem izjav ali pošiljanjem not ter poudarjanjem, da je izvor virusa znanstvena naloga in je ni mogoče politizirati, podprlo skupno poročilo Kitajske in WHO o izvoru virusa.

Kitajska in Slovenija sta si med pandemijo medsebojno nudili dragoceno podporo in pomoč, kar je še poglobilo odnose in prijateljstvo med državama. Kitajska vlada in ljudje bodo v svojih prizadevanjih proti pandemiji še naprej podpirali slovensko vlado in državljane, krepili sodelovanje in v novem obdobju napisali novo poglavje prijateljstva med Kitajsko in Slovenijo. Če bo mednarodna skupnost sodelovala in si medsebojno pomagala ter z znanstvenim pristopom neomajno napredovala v boju proti pandemiji, verjamem, da bomo lahko hitro premagali pandemijo in utrli pot svetli prihodnosti zdrave skupnosti ljudi.

Wang Shunqing je veleposlanik LR Kitajske v Sloveniji