V zadnjem delu sezone se je po napornem juniju in juliju Pogačar skupaj z ekipo UAE Team Emirates odločil, da bo izpustil špansko Vuelto in se posvetil pripravam na zadnji spomenik sezone, dirko po Lombardiji, ter evropsko (Trento) in svetovno prvenstvo (Flandrija).

Najprej ga čaka nastop na klasiki po Bretanji, ki odgovarja predvsem sprinterjem, sposobnim preživeti kratke in strme klance. Pogačar je letos že z zmago na spomeniku Liege - Bastogne - Liege dokazal, da mu tudi takšne trase odgovarjajo, čeprav je preizkušnja v Plouayju precej lažja kot spomladanska klasika v Ardenih.

Zato je krog favoritov precej širši. Ob Pogačarju so tu med drugimi Francoza Julian Alaphilippe in Benoit Cosnefroy, Italijana Davide Ballerini in Giacomo Nizzolo ter Belgijec Jasper Stuyven.

Najboljšo slovensko uvrstitev v Plouayju ima sicer Grega Bole, ki je v dresu Lampreja pred natanko desetimi leti slavil eno od svojih 19 profesionalnih zmag pred Avstralcem Simonom Gerransom in Francozom Thomasom Voecklerjem.

Lani je denimo Luka Mezgec zaostal le za Avstralcem Michaelom Matthewsom, ki je takrat dirkal za moštvo Sunweba in še ni bil moštveni kolega 33-letnega Kranjčana.

Pogačar bo edini slovenski predstavnik na dirki, v ponedeljek pa bo na dirki po Beneluksu nastopil Matej Mohorič. Danes bo nastop na dirki po Nemčiji končal Domen Novak, na Vuelti pa nastopajo Primož Roglič, Jan Polanc, Jan Tratnik in Mezgec.