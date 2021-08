Da je to res, priča dogodek izpred nekaj dni, ko je igralec s helikopterjem, ker je bilo zaprto lokalno letališče blizu Birminghama, zasilno pristal na polju družine Webb na angleškem podeželju. Alison Webb so o VIP-obisku obvestili, preden se je pojavil Cruise, hollywoodske zvezde pa so bili veseli tudi otroci. »Takoj ko je prišel, je malo pokramljal z otroki, potem pa prišel do mene in moža, naju pozdravil s komolcem in se nama zahvalil, nato pa vprašal, ali bi se otroci želeli peljati s helikopterjem. Še zdaj ne verjamem, da se je to res zgodilo,« je povedala Alison Webb.

Pripravila Tina Bernik