Bjelogrliću, ki napad obžaluje, grozi od šest mesecev do pet let zapora, na dan pa prihajajo nove informacije o tem, zakaj mu je počil film. Sprva se je pisalo predvsem o tem, da je Bjelogrlića razjezil film Dara iz Jasenovca, ki ga je režiral Antonijević, obenem pa je režiserja obtoževal korupcije, zdaj pa je eden od producentov filma Maksa Ćatović razkril, da je v ozadju spora sto tisoč evrov. »Bjela in Gaga nikoli nista bila dobra prijatelja. Vse se je začelo, ko je bil Antonijević član komisije Srbskega filmskega centra. Načrt Bjele je bil, da si razdelita sto tisoč evrov, če pride njegov film skozi, a je Antonijević njegov predlog zavrnil. Priče so potrdile, da je bilo z Bjelogrlićevega naslova poslano elektronsko sporočilo, celoten primer pa je na tožilstvu,« je Ćatović povedal za dnevni časopis Kurir, Gaga pa je za srbske medije, ki so poročali tudi o tem, da se je v spor vmešala še Bjelorglićeva spremljevalka, igralka iz serije Najbolje godine Katarina Radivojević, dejal: »Najprej je širil zgodbo, da sem ga provociral ves dan. Dokazi in priče govorijo drugače. Zdaj je spremenil zgodbo. Ni šel na stranišče, ampak direktno name. Govorimo o veliki revi, prevarantu, lažnivcu in kriminalcu. Rad bi samo dobil manjšo kazen.«