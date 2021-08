RTL je po Thomsonovem izbruhu na družbenih omrežjih v oddaji Potraga razkril, kakšno sovraštvo je pevec podžgal s svojim blatenjem in obenem ogrozil človeška življenja, oglasil pa se je tudi znani voditelj Zoran Šprajc, ki je v svoji oddaji RTL Direkt povedal: »Na facebooku in drugih portalih oboževalci do tega pastirskega pevca in njegovih nepremičnin še vedno izkazujejo ljubezen s sovraštvom do kolegice Danke Derifaj. Vse mogoče lahko preberemo, od najprimitivnejšega prostaštva do groženj s smrtjo in lomljenja kosti. Takšno pisanje na družbenih omrežjih postaja normalno, sprožajo pa ga tako zagrizeni proticepilci kot enako zagrizeni privrženci ustašev.«