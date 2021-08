Ob našem prvem odprtju škatlice Huaweijevih brezžičnih slušalk za v uho freebuds 4 so mimoidoči lahko zaslišali mešanico začudenega vzklika in razočaranega stoka. Nekako takole: »Oh! Joj…« Slabi dve leti je minilo od našega testa slušalk freebuds 3, ko smo obžalovali Huaweijevo sledenje applovski mantri ene velikosti za vse. Vmes smo od kitajskega podjetja dobili freebuds 3i, freebuds pro in freebuds 4i, ki so vse imele silikonske čepke za boljšo prilagodljivost raznolikim oblikam potrošniških ušes. Zdi se, da se je s freebuds 4 Huawei vrnil k applovskim idejam. Če smo prijazni, pa lahko zadevo pogledamo tudi z nekoliko drugega zornega kota. Morda pa so pri Huaweiju zgolj želeli potrošnikom ponuditi dodatno izbiro. Vsem tistim, ki silikonskih čepkov v ušesih ne marajo. Ni jih malo, je pa vprašanje, kako uspešno jih bo Huawei nagovoril s freebuds 4.

Slušalke freebuds 4 so močno podobne svojim predhodnicam freebuds 3, kar pomeni, da so zelo podobne slušalkam airpods iz leta 2019. Na voljo so v ikonični beli in srebrni. Na splošno so zelo všečne. Repki so sicer dolgi, a ne predlogi, škatlica pa kompaktna. Narejena je tudi iz boljše plastike kot škatlica freebus 4i, tako da uporabnika ne bo tako strah, da bi znal pokrovček škatlice po nesreči zlomiti. Nekoliko so tudi zmanjšali moč magneta, ki drži slušalke v škatlici, tako da jih je pri freebuds 4 lažje vzeti ven. Slušalke premorejo aktivno odpravljanje zunanjega hrupa (ANC), ko je vklopljen, pa baterija v slušalkah zdrži okoli dve uri in pol. V polnilni škatlici je dovolj energije za skupno 14 ur poslušanja z ANC. Če ANC ni vklopljen, pa se poslušanje dvigne na 4 ure oziroma 22 ur z vmesnim polnjenjem. Škatlico je mogoče polniti zgolj žično, so pa slušalke odporne proti pršenju vode po standardu IPX4. S pomočjo ANC odpravljajo nekaj hrupa, tudi ko prek njih telefoniramo, zaradi česar nas sogovorniki bolje slišijo. Zamika med zvokom in sliko, ko smo povezani na mobilnik ali kakšno drugo napravo za gledanje videovsebin, ni zaznati.