Število žrtev četrtkovih dveh bombnih napadov pred letališčem v Kabulu, ki mu je sledilo še streljanje, se je po britanskih ocenah povzpelo na približno 90, število ranjenih na 150. Okolica letališkega kompleksa, kjer je v preteklih tednih večtisočglava množica upala, da ji uspe vstopiti v notranjost in poleteti iz države, preden se 31. avgusta konča evakuacijski zračni most, je bila danes praktično prazna. Številne države so že opravile zadnje polete iz Kabula, med njimi Nemčija, Španija, Avstralija, Nova Zelandija, Švedska. Da bodo to storile do sinoči, so napovedale Velika Britanija, Italija, Francija. Pričakovati je, da bodo kmalu ostali le še ameriški vojaki, ki bodo predvidoma odšli zadnji, razen morda turških, saj se uradna Ankara pogovarja s talibani, da bi prevzela upravljanje letališča. Vendar še ni jasno, ali bi v kakšni obliki sodelovala tudi pri njegovem varovanju. Po četrtkovih napadih je začela svoje vojake od tam umikati.

O politični odgovornosti V napadu je bilo ubitih tudi trinajst ameriških vojakov. Predsednik Joe Biden je dejal, da »tega ne bomo oprostili, ne bomo pozabili« in napovedal povračilne ukrepe proti storilcem. »Našli vas bomo in plačali boste,« je rekel. Odgovornost je prevzela izpostava teroristične skupine Islamska država province Korasan, ki je prisotna predvsem v manjšem delu severovzhodnega Afganistana ob meji s Pakistanom. Biden je zaradi napada doma tarča kritik, ker je za čas evakuacije privolil v varovanje letališča v sodelovanju s talibani. Administracija pravi, da drugače ni šlo. Republikanci premlevajo, kako od predsednika terjati politično odgovornost za dogodke, njihovo vodstvo v kongresu pa za zdaj miri najbolj razburjene, da bo čas za premislek o tem še prišel in da se je zdaj treba osredotočiti na umik in končanje evakuacije.