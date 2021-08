Celotna 13. etapa kolesarske dirke po Španiji ni vsebovala nobenega kategoriziranega vzpona, zato je bilo logično, da so glavnino nadzirale ekipe s sprinterji. To je bila ena zadnjih priložnosti najhitrejših kolesarjev za etapno zmago na letošnji izvedbi Vuelte.

Zadnjih 10 kilometrov etape je bilo tehnično izjemno zahtevnih. Številni ostri ovinki in zožanja cest so poskrbeli, da je glavnina začela razpadati. Izjemno je svoje delo opravila ekipa Decuenick-QuickStep, ki je pripravila izjemen teren za tretjo zmago moža v zeleni majici Fabia Jakobsena. Nizozemec je kilometer pred ciljem utrpel tehnične težave in se je poslovil od novega uspeha.

Belgijska ekipa se s tem ni ustavila, v ospredju pa je bil od dobrih sprinterjev zgolj Matteo Trentin (UAE Emirates). Vse je kazalo na Italijanovo zmago, a je na koncu več moči od njega imel Francoz Florian Senechal, ki je tako vseeno poskbel za veselje v belgijskem moštvu.

Ker so se pojavile velike razlike, so organizatorji kolesarjem zabeležili različne čase. Najbolje od kolesarjev visoko v skupnem seštevku se je znašel Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je za zmagovalcem zaostal 6 sekund. Primož Roglič je v cilj prišel v največji skupini z zaostankom 11 sekund. Prav tako je bil tak Norvežan Odd Christian Eiking, ki je tako zadržal majico vodilnega.