Italija: Na jugu vedno jokaš dvakrat

Fotografski projekt Nika Erika Neubauerja »Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat« je sad večletnega dela in predstavlja izkušnjo življenja v južni Italiji. Nik Neubauer je fotografije in kratka spremna besedila – pa tudi nekaj poezije – zbral v knjigi in o njej zapisal: »Ta knjiga je poklon mestu Bari in preostalim predelom južne Italije, kjer sem preživel intenzivno in nepozabno obdobje svojega življenja. Je poklon mojim prijateljem, tujcem, ki so postali moji prijatelji, in tujcem, ki so mi ostali tuji, a so mi dovolili odstreti trenutek njihovega življenja.«