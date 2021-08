Kršitev pravice do zbiranja in dela – s PCT-pogojevanjem

Kot pravnika, ki se pri svojem strokovnem delu vsakodnevno soočava s kršitvami ustavnih, delavskih in socialnih pravic, se v času tako imenovane koronske krize dnevno soočava z izjemnim številom grobih posegov v temeljne človekove in ustavne pravice ter svoboščine državljanov in državljank, delavk in delavcev, potrošnic in potrošnikov, otrok in mladine, študentov in študentk, upokojencev in upokojenk, starostnikov…, ki jih povzroča pogojevanje in izsiljevanje ljudi s pravilom PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani).