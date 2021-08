Goran Vojnović: Kdo smo, kam gremo

Sociologinja dr. Renata Salecl je pred časom v eseju o obveznem cepljenju pisala tudi o razlikah med vedenjem Švedov in Turkov. Švedi naj bi se odzivali na priporočila, Turki pa na ukaze, je dr. Saleclova povzemala svojo turško-švedsko prijateljico, zaradi česar naj bi se Švedi cepili tudi, če jim oblast to zgolj priporoči, medtem ko za Turke pride v poštev le obvezno cepljenje, saj so vajeni izvrševati ukaze oblasti.